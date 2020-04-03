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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - وفاة العامري المناضل الجنوبي

الخميس 2 أبريل 2020

الخليج 365

توفى المناضل الجنوبي نصيب أحمد العامري، الرئيس السابق للمجلس الانتقالي الجنوبي، وذلك يوم الخميس بمدينة سيئون.

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حفلت حياة المناضل الراحل بالتضحيات، والمواقف البطولية في سبيل تحقيق الاستقلال، حيث تبنى طوال تاريخه النضالي، قيم الدفاع عن الثوابت الوطنية الجنوبية.

ونعى المجلس الانتقالي الجنوبي، في بيان، المناضل العامري، مؤكدا أن وفاته خسارة للمجلس ولوطنه الجنوب ومحافظة حضرموت.