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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عاجل.. الحوثي تسيطر على فنادق صنعاء بسبب "كورونا" والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - عاجل.. الحوثي تسيطر على فنادق صنعاء بسبب كورونا
الخميس 2 أبريل 2020
الخليج 365
صادرت مليشيا الحوثي الأرهابية، أكبر فنادق صنعاء لتجهيزه كموقع حجر صحي للحالات المشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد، وأكدت مصادر طبية هناك أن ما تدعي بوزارة الصحة التابعة للحوثي، صادرت فندق موفنبيك وقامت بتخصيصه للحجر الصحي لحالات كورونا.
وجاءت هذه الخطوة بعد الإعلان عن حالة اشتباه شبه مؤكدة لإصابة بفيروس كورونا الوبائي، وأعلنت المليشيا في صنعاء، وجود حالة عالية الاشتباه بكافة الأعراض المعروفة لفيروس كورونا، لسيدة في السابعة والثلاثين من العمر، عائدة من السعودية.
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