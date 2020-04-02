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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - عاجل.. تدمير طقما عسكريا للحوثي بالحديدة
الخميس 2 أبريل 2020
الخليج 365
دمرت القوات المشتركة منذ قليل طقما عسكريا تابعا لمليشيا الحوثي الأرهابية، التي استهدفت مواقعها في شارع الخميس بمدينة الحديدة، ونجحت القوات في الرد على مصادر نيران الحوثي الإرهابية وتمكنت من إخمادها.
وأكدت مصادر بالقوات المشتركة أن القوات أمطرت مصادر نيران مليشيا الحوثي وأخمدتها، وأسفر ذلك عن إحراق طقم عسكري تابع للمليشيا نتيجة خرقها للهدنة الأممية.
لحقت هذه الخسارة بالمليشيات بعد ساعات من إحباط القوات المشتركة محاولتي تسلل انتحاريتين لعناصر المليشيا، الأولى في مديرية التحيتا وانتهت بمصرع خمسة حوثيين وجرح آخرين، والثانية في بيت الفقية حيث أجبرت المليشيا على الفرار والتراجع بعد مقتل وجرح العشرات من عناصرها.
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