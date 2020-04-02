شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أبرز عناوين "الخليج 365" الفترة المسائية لهذا اليوم.. تعرف عليها والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 2 أبريل 2020 خاص ينشر "الخليج 365" عناوين أهم وأبرز الأخبار المتعلقة بالشأن اليمني لمساء هذا اليوم الخميس الموافق 2 إبريل/ نيسان 2020 وهي كالتالي: إجتماع موسع في عدن يناقش تنسيق العمل الامني والعسكري وخطة مواجهة وباء كورونا https://www.elyamnelaraby.com/470957/ اجتماع بتعز يُشدد على تعزيز الإحترازات الوقائية لمواجهة كورونا https://www.elyamnelaraby.com/470967/ الجابري: جميع المواطنين بحضرموت ملتزمين بقرارات حظر التجول https://www.elyamnelaraby.com/470970/ تعرف على أسعار بيع وشراء العملات لهذا اليوم https://www.elyamnelaraby.com/470972/ Advertisements تعز.. اللواء 170 دفاع جوي يحتفل بتخرج دفعة "النصر" https://www.elyamnelaraby.com/470975/ لقاء بسيئون لإشراك نواب الشعب والشخصيات السياسية والاجتماعية في مواجهة كورونا https://www.elyamnelaraby.com/470977/ ننشر ملخص حديث محافظ حضرموت مساء اليوم لإذاعة سيئون حول برنامج حظر التجوال https://www.elyamnelaraby.com/470980/ شاهد.. رسالة حضارية جديدة يطلقها أبناء حضرموت بإلتزامهم حظر التجوال حفاظاً على سلامتهم https://www.elyamnelaraby.com/470991/ البحسني: حظر التجول أثبت لنا مدى وعي شعبنا الحضرمي https://www.elyamnelaraby.com/470996/ أمن حضرموت يواصل تنفيذ حظر التجول وسط تجاوب مجتمعي كبير https://www.elyamnelaraby.com/470997/

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