شكرا لقرائتكم خبر عن هذة هي الدولة التي ستتحول قريبا الى البؤرة الكبرى والأولى في العالم لانتشار وباء "كورونا" ..وهذا عدد الاشخاص الذين سيقتلهم الوباء! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - هذة هي الدولة التي ستتحول قريبا الى البؤرة الكبرى والأولى في العالم لانتشار وباء "كورونا" ..وهذا عدد الاشخاص الذين سيقتلهم الوباء!

24



كشفت تقديرات طبية عن توقعات بوصول عدد الوفيات بايطاليا الى " 20 " الف حالة وفاة قبل اختفاء الوباء مشيرة الى ان الولايات المتحدة ستحتل المركز الأول عالميا وستتحول الى البؤرة الأولى في العالم لوباء " كورونا". وأشارت التقديرات الى أن مدينة نيويورك ستكون المدينة الاكثر تضررا في العالم من تداعيات وباء " كورونا ".



قد يهمك ايضاً

الجوازات في المملكة تفجر مفاجأة صادمة وغير متوقعة بشأن ترحيل الوافدين من المملكة مع التكفل بإجراءات السفر ومصاريفه ..شاهد

الجوازات في المملكة تفجر مفاجأة صادمة وغير متوقعة بشأن ترحيل الوافدين من المملكة مع التكفل بإجراءات السفر ومصاريفه ..شاهد

عاجل: فلكي يمني يخالف جميع التوقعات ويكشف خبراً ساراُ لليمنيين بشأن فيروس كورونا ويعلن هذا ماسيحدث خلال الأيام القادمة .. شاهد

عاجل: أول مدينة في اليمن تغلق كافة أسواقها بعد الكشف رسمياً عن وجود إصابات بفيروس كورونا

عـــاجل : وزارة الإعلام تحسم الجدل بشأن أول حالة كورونا في اليمن

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر هذة هي الدولة التي ستتحول قريبا الى البؤرة الكبرى والأولى في العالم لانتشار وباء "كورونا" ..وهذا عدد الاشخاص الذين سيقتلهم الوباء! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هنا اليمن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.