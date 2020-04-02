شكرا لمتابعة خبر عن اغلاق 43 سوقا للقات في العاصمة صنعاء وهذه هي الاماكن البديلة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قائد المنطقة العسكرية الثانية يشيد بقرار جمهوري أصدره الرئيس هادي وصفه بالتاريخي بعد خسارته الفادحة في مدينة مأرب .. الحوثي يرفع راية الاستسلام لاول مرة ويطلب الشرعية بالتفاوض 13 وفاة بفيروس كورونا في العاصمة صنعاء تعزيزات عسكرية ضخمة تصل «راس العارة» .. وتنذر بمعركة طاحنة بين قوات الإنتقالي والجيش الوطني حول باب المندب (صورة + تفاصيل)

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