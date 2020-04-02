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عدن - ياسمين التهامي - عاجل "مليشيا الحوثي تطيح بالقيادي الذي أعلن عن أول إصابة بكورونا في صنعاء (وثيقة)!

أطاحت ملیشیا الحوثي الیوم الخمس، بقیادي حوثي بارز من منصبھ، عقب إعلانة

عن أول إصابة بفیروس كورونا في الیمن.

وأصدر وزیر الإعلام الحوثي، ضیف الله الشامي قرار یقضي بإیقاف محمد

عبدالقدوس، الذي یشغل منصب نائب رئیس مجلس إدارة وكالة "سبأ" بنسختھا الحوثیة

عن العمل، إثر نشره "خبرا غیر صحیح" عن كورونا في وسائل التواصل الإجتماعي.

وفي وقت سابق، أعلن القیادي الحوثي محمد عبدالقدوس، استقالتھ من منصبھ بسبب

التسرع في نشر "خبرا مغلوط"، عن إصابة امرأة بالفیروس، وقال، أنھ أخطأ بالتسرع

في نقل الخبر المغلوط عن مراسل الوكالة.

جاء ذلك بعد سویعات من نشره لتغریدة؛ قال فیھا: "یؤسفنا أن نعلن خبر تسجیل أول

حالة كورونا في الیمن"، قبل أن یعود فیؤكد أن مندوبھم في وزارة الصحة "أخطأ في

الفھم، عن حالة اشتباه لمعتمرة قادمة من السعودیة".

وحتى مساء الیوم الخمیس، لم یعلن الیمن سواء في مناطق الحكومة أو الخاضعة

لسیطرة ملیشیا الحوثي، تسجیل أیة إصابة بالفیروس الذي أصبح جائحة یھدد دول

العالم. جديد اب برس Advertisements

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