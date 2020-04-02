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عدن - ياسمين التهامي - "شاهد كيف استفادت شركات عالمية من أزمة كورونا وحققت ارباح طائلة ؟!

بالرغم من حالة الركود التي شهدتها الكثير من الشركات والخسائر التي تكبدتها على إثر انتشار فيروس كورونا بمختلف أنحاء العالم، إلا أن الوضع كان مختلفًا لدى شركات أخرى والتي استطاعت تحقيق أرباح طائلة بفعل تزايد الإقبال على منتجاتها خلال فترة الأزمة التي يعيشها العالم.

كورونا يضرب الشركات العالمية

فمع انتشار فيروس كورونا وبقاء المواطنين في منازلهم خوفًا من الإصابة بالعدوى، ازداد الاهتمام بالمطهرات والمعقمات التي يستخدمونها في النظافة، مع إقبالهم على وسائل ترفيهية معينة للتغلب على حالة الملل التي يعيشونها.

جديد اب برس

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من ناحية أخري لجأ بعض الموظفين حول العالم للعمل عن بعد ما دفعهم لاستخدام تطبيقات للاجتماعات الإلكترونية والتواصل مع فريق العمل بشكل أكثر سهولة.

فتطبيقًا لمقولة مصائب قوم عند قوم فوائد، حققت بعض الشركات التي برزت أهميتها خلال هذه الأزمة العالمية أرباح ضخمة على إثر انتشار فيروس كورونا بالرغم من الاضطرابات الاقتصادية والخسائر الطائلة التي تكبدتها الشركات.

شركات استفادت من أزمة كورونا

ومن أبرز الشركات والمؤسسات التي استفادت من الأزمة هي منصة «نتفيلكس» والتي لجأ إليها الكثيرون خلال فترة العزل المنزلي ما ساهم في تحقيقها أرباحا خرافية وارتفاع لقيمتها السوقية بنسبة 15%.

وجاءت شركة «كلوركس» من بين أكثر الشركات التي حققت أرباحًا خرافية منذ بداية الأزمة حيث تزايد إقبال المواطنين على منتجاتها التي تستخدم في تطهير وتعقيم منازلهم.

كما شهد تطبيق SLACK ارتفاعًا ملحوظًا في نسبة مستخدميه حيث لجأ إليه الكثير من العاملين عن بعد للتواصل بينهم البعض باعتبار أنه يوفر بيئة مناسبة للتواصل بين فريق العمل.

كما ازداد الإقبال على تطبيق «ZOOM» الخاص بالاجتماعات الإلكترونية ومحادثات الفيديو، ما ساهم في تحقيقه أرباَحا كبيرة لاعتماد الكثير من المستخدمين عليه.