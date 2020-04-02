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عدن - ياسمين التهامي - "تفاصيل قرار" توطين مهنة جديدة في جميع انحاء المملكة !

قال فرحان الشمري، أمين عام الهيئة السعودية للمهندسين، أن الهيئة أنهت مباحثاتها مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، الخاصة ببرنامج توطين مهن الهندسة، لافتا إلى أن توطين هذه المهنة سيكون قريباً جداً.

وأكد «الشمري» اليوم الخميس أن عدد المهندسين في المملكة بلغ نحو 65 ألف مهندس ومهندسة، منهم 38 ألفًا مسجلين في هيئة المهندسين، وفقاً لـ”العربية.نت”

جديد اب برس

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يذكر أن الهيئة السعودية للمهندسين قد أكدت في وقت سابق، حرصها على دعم وتطوير الكوادر الهندسية المساعدة، ودعم وتطوير طلاب الهندسة لدى الشركات والمكاتب الهندسية، لتوطين الكوادر الهندسية في السعودية، حيث بحثت الهيئة مع وزارة العمل أبرز التحديات التي تواجه القطاع الهندسي في المملكة