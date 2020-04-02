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عدن - ياسمين التهامي - "تعرف على "الدولة العربية الذي فرضت حظر التجوال الكامل طول 24 ساعة !

مع انتشار فیروس كورونا اتخذت الدول عدد من الإجراءات الاحترازیة لمواجھة

الفیروس منھا حظر التجوال وتعلیق الدراسة وإیقاف الرحلات وإغلاق المنافذ.

والیوم فرضت الأردن حظر تجول كامل، اعتبارا من منتصف لیل الخمیس، لمدة 24

ساعة، باستثناء الكوادر الطبیة، في إجراء لمحاربة فیروس كورونا الجدید.

وكانت الأردن قد أعلن الأسبوع الماضي، عن تخفیف حظر ّ التجوال المفروض

لمواجھة فیروس كورونا والذي ّ أدى لتوقیف أكثر من 1600 شخص بسبب خرقھم

إیّاه.



وكانت السلطات قد حذّرت من ّ أن مخالفة حظر التجواّل، قد ّ تؤدي بصاحبھا إلى الحبس

ّ الفوري لمدة قد تصل إلى سنة.

وبدأت شركات بتوصیل میاه الشرب والأدویة للمواطنین إلى منازلھم، ودعا الرزاز

المواطنین الى ملازمة بیوتھم والبقاء فیھا "وقائیاً".

وسجل الأردن أول حالة وفاة بفیروس كورونا لامرأة في الثمانینیات من عمرھا، وفق

ما قالت وكالة الأنباء الأردنیة على تویتر، الجمعة.

وسجل الأردن 280 حالة إصابة بكورونا تقریبا، حتى الآن

جديد اب برس

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