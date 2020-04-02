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عدن - ياسمين التهامي - "عاجل" فيروس كورونا يطيح بأول مسؤول في صنعاء من منصبه واحالته للتحقيق !

أعلن نائب رئيس مجلس إدارة وكالة الانباء اليمنية "سبا" بنسختها الحوثية، محمد عبدالقدوس، مساء اليوم الخميس، تقديم استقالته. جاء ذلك بعد ساعات من إعلانه عن تسجيل أول حالة اصابة بفيروس كورونا في اليمن، والتي أثارت جدلا واسعا، وتناقلتها وكالات الأنباء العربية والعالمية والمحلية.

وقال عبدالقدوس على حسابه الشخصي في موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "‏على الرغم من أن صفحتي هي صفحة خاصة بآرائي الشخصية، إلا أنني وبحكم موقعي الرسمي أعترف وأقر بأنني أخطأت بالتسرع في نقل الخبر المغلوط عن مراسل الوكالة". جديد اب برس Advertisements وأضاف "وعليه .. أعلن تحملي للمسؤولية الكاملة إزاء تسرعي في نشر الخبر المغلوط ،وأطلب إحالتي للتحقيق .. وتقديم استقالتي". يذكر ان محمد عبدالقدوس، كان قد قال في وقت سابق مساء اليوم الخميس، في تغريدة على حسابه في تويتر: "يؤسفنا أن نعلن خبر تسجيل أول حالة كورونا في اليمن".. لكنه عاد ونفى الخبر ومحملا مندوب الوكالة في وزارة الصحة المسؤولية الخطأ.

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