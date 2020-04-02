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عدن - ياسمين التهامي - "عاجل" ارتفاع حاد وغير مسبوق لعدد الوفيات والإصابات بكورونا في إسرائيل وتوجه لإخلاء أحياء بالكامل !

ارتفع عدد الوفيات جراء فيروس كورونا في إسرائيل إلى 36 اليوم الخميس ووصلت الإصابات إلى 6857 حالة، في تزايد غير مسبوق هناك، فيما تستعد السلطات لإخلاء الآلاف من مدينة بني باراك. جديد اب برس Advertisements

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