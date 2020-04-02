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عدن - ياسمين التهامي - "أرحبي ياجنازة فوق الاموات " شهداء الحوثيون يتسببون بقتلى وجرحى بمحافظة عمران !
أفادت مصادر محلیة بمحافظة عمران، الیوم الخمیس، بوقوع وفیات ومصابین في
حادث مروري خلال موكب تشییع لقتلى تابعین لملیشیا الحوثي.
وذكرت المصادر لـ " المشھد الیمني " أن حادث مروري مروع بمدیریة ریدة، أدى
إلى وفاة شخص وإصابة ثلاثة آخرین بجروح، خلال موكب تشییع لثلاثة من صرعى
الملیشیا.
وأشارت المصادر الى أن المصابین نقلوا إلى أحد المستشفیات القریبة من مكان وقوع
الحادث.
وتحصد الحوادث المروریة في الیمن، أرواح العشرات بشكل شبھ یومي.
جديد اب برس
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