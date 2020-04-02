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عدن - ياسمين التهامي - "بعد إغتيال إبراهيم الحوثي" الحوثيون يقومون بتنصيب كاميرات في جميع النقاط الأمنية بمداخل صنعاء !

نصبت الملیشیا الحوثیة عدد من كامیرات التصویر بجمیع مداخل العاصمة صنعاء

مزودة بعدد من الأطباق للبث اللاسلكي .

وقالت مصادر مطلعة " للمشھد الیمني " الیوم الأربعاء ان ھذه الكامیرات والتي تعمل

بالبطاریات والتي یتم شحنھا عبر الطاقة الشمسیة مرتبطة بشكل مباشر بمكاتب تتبع

عبد الخالق الحوثي أبو یونس والذي یشغل منصب قیادة المنطقة المركزیة وھي عبارة

عن مجموعة ألویة والتي كانت تتبع الحرس الجمھوري سابقا .



وأضافت المصادر أن ھذه الكامیرات تم توسیعھا لتشمل أغلب مناطق العاصمة

صنعاء وخاصة المداخل الرئیسیة والتي تم البدء بتوسعتھا بعد إغتیال إبراھیم الحوثي .

وأكدت المصادر أن تكرار عملیة الاغتیالات داخل العاصمة صنعاء في الآونة

الأخیرة یكشف عن عدم جدیة الملیشیا في كشف الأطراف المتورطة في العملیات

الإرھابیة .

ھذا وارجعت العدید من المصادر الإعلامیة عملیة الاغتیالات إلى تصفیات تتم داخل

أروقة الملیشیا للتخلص من القیادات الغیر مرغوبة بالإضافة إلى الأطراف المعارضة

للملیشیا .

جديد اب برس

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