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عدن - ياسمين التهامي - تقرير هام لــ فلكي شهير يؤكد تضاؤل احتمالات تفشي كورونا في اليمن ويكشف الأسباب !

توقع الفلكي اليمني محمد عياش تضاؤل فرص إنتقال وتفشي فيروس كورونا في اليمن، مع الأجواء السائدة حالياً في البلاد والإرتفاع المتوقع في درجات الحرارة مع إقتراب دخول فصل الصيف منتصف شهر إبريل الجاري.

وقال عياش في تدوينة على "فيسبوك" اليوم الخميس، إن المناخ السائد حالياً في اليمن خصوصاً مع اقتراب دخول فصل الصيف لا يعتبر بيئه ملائمة لإنتشار هذا الفيروس، وبقائه حياً لفترة طويلة على أسطح الأجسام المعرضة للهواء.

وأشار إلى أن إحتمالية الإنتشار السريع للعدوى في اليمن ستكون ضعيفة جداً ومحصورة فقط على المخالطة والعدوى المباشرة من الشخص المصاب في حال دخول بعض الحالات التي تحمل هذا الفيروس من البلدان الموبؤة إلى اليمن.

جديد اب برس

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ودعا إلى ضرورة التقيد بالإجراءات الاحترازية التي اتخذتها السلطات من أجل السلامة العامة، بما فيها الحجر الصحي للعائدين من خارج الوطن، كونها تقلل من مخاوف إحتمال تفشي هذا الوباء الخبيث في اليمن.

ولا يزال اليمن حتى مساء اليوم الخميس خالياً من فيروس كورونا الذي اجتاح العديد من دول العالم.