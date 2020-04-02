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عدن - ياسمين التهامي - "عاجل" دولة أروبية تعلن عن تسجيل اكبر عدد وفيات بسبب كورونا خلال " 24" ساعة فقط !



tyle="text-align: justif;">اعلنت وزارة الصحة البريطانية عن ارتفاع الوفيات في البلاد جراء الاصابه بفيروس " كورونا الى " 569" حالة وفاة جديدة .

واكدت الوزارة أن عدد الاصابات ارتفع ليصل حتي اليوم الى " 33718" حالة اصابة . جديد اب برس Advertisements

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