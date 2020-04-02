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عدن - ياسمين التهامي - شاهد تفاصيل عزل أسرة سيدة مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا بصنعاء !
كشفت مصادر صحية في صنعاء، عن عزل جميع أفراد السيدة المشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد.
وقالت المصادر " إنه جرى نقل جميع أفراد الأسرة إلى الحجر الصحي, مرجحة توسع الحجر ليشمل كل من خالط المرأة وأهلها".
وأشارت المصادر إلى أن الفحوصات الأولية ترجح إصابة المرأة بالفيروس، داعيا إلى انتظار ظهور نتائج الفحوصات المخبرية.
جديد اب برس
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