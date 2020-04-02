شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد" مسلح حوثي يتظاهر بالموت أثناء تقدم الجيش في صرواح "فيديو"! والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شاهد" مسلح حوثي يتظاهر بالموت أثناء تقدم الجيش في صرواح "فيديو"!

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يظهر أحد عناصر ميليشيا الحوثي الانقلابية وهو يتظاهر بالموت عقب سيطرة قوات الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً على أحد المواقع المحيطة بجبل هيلان الاستراتيجي غرب محافظة مأرب (شمال شرق اليمن).

وأظهر الفيديو العنصر الحوثي وهو يلوذ بصخرة كبيرة وينام على جانبه الأيسر ويتظاهر بالموت، قبل ان يقترب منه احد افراد القوات الحكومية معتقداً أنه جريح.

جديد اب برس

Advertisements

ووفق ما أظهره الفيديو، الذي بثه المركز الإعلامي للقوات المسلحة في قناته على "يوتيوب"، عند الدقيقة 3:38 اقترب المقاتل في القوات الحكومية وقام بمناداة العنصر الحوثي وطمأنه بألا يخاف وأنه بين اخوته ولن يمسه سوء، حينها يستيقظ ويعترف بان اسمه "أمين النفيش".