شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن أفعى ضخمة تبتلع رجل بلمح البصر وهو حي وتخفيه في بطنها 7 أيام .. وعندما يئس اهله من البحث عليه قررت الشرطة فتح بطن الأفعى فوجدو بداخلها مفاجأة لم يتخيلها أحد ..شاهد فيديو مرعب والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - عثرت الشرطة الإندونيسية في جزيرة سولاويسي على جثة رجل داخل بطن أفعى ضخمة.

وذكرت وسائل إعلام إندونيسية أن الشرطة عثرت على جثة الرجل بعد فقدانه بثلاثة أيام.

---------------------------------

شاهد آخر الأخبار الساخنة :

• أفعى ضخمة تبتلع رجل بلمح البصر وهو حي وتخفيه في بطنها 7 أيام .. وعندما يئس اهله من البحث عليه قررت الشرطة فتح بطن الأفعى فوجدو بداخلها مفاجأة لم يتخيلها أحد ..شاهد فيديو مرعب

• عاجـــل : تسريب فيديو صادم ومحرج لزوجة أمير قطر الشيخة جواهر بنت حمد.. والشيخ تميم يجن جنونة بعد مشاهدة هذا الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي ..شاهد

• مذيعة قناة الجزيرة "علا الفارس" ترتدي ملابس ساحرة وفاتنة وتظهر بجوار أمير قطر الشيخ تميم بن حمد ..شاهد صور مفاجئة

• هل شاهدتم زوجة أمير قطر الشيخ تميم بن حمد وهي بدون مكياج .. شاهدو كيف أشعلت الشارع القطري بظهورها المفاجئ والصادم ..وكم هو عمرها الحقيقي ..(فيديو)

• تسريب صور فاضحة لابنة أمير خليجي وهي بين احضان فنان عربي شهير .. شاهد

• الفنان عبادي الجوهر يكشف على قناة "SBC" عن المفاجأة الصادمة التي منعته من الظهور منذ ثلاث سنوات ودفعته للاعتزال المبكر .. خبر صادم لمحبي الفنان

• مذيعة سعودية جديدة تبهر الجميع بجمالها الخارج عن المألوف .. تشبه الفنانة مريام فارس بنسبة 90% ، والمتابعون يصفوها بحورية الارض ..شاهد الصور

• تسريب عشر صور صادمة من حفل زفاف اللاعب "ليونيل ميسي" ..شاهدو هذة المفاجأة التي لم تنشر لأول مرة على وسائل الإعلام ..وتوقعات بأن ينهار ميسي وزوجته بعد مشاهدتها !!

• مذيعة سعودية فاتنة الجمال تظهر على شاشة قناة "الإخبارية" وتشعل مواقع التواصل السعودية بعد قيامها بهذا العمل المفاجئ لأول مرة في تاريخ المملكة ..شاهد الصور

• بعد ان خانها زوجها مع صديقتها المنقبة ..شاهد كيف انتقمت الزوجه بطريقة لا تخطر على بال أحد ..(صور)

• هذا المشروب الذي تتناولوه كل يوم يقودكم إلى الهلاك .. توقفو عن تناوله الان وتمتعو بصحة الشباب حتى لو تجاوزت اعماركم 70 عام

• هل تخيلتم كيف كان شكل الفنانة هيفاء وهبي في اول ظهور تلفزيوني لها قبل عشرين سنة .. شاهدو هذا الفيديو الذي سيفاجئكم ويصدمكم كثيرا !!

• شاهد امرأة تفعل شئ محرم مع زوجها ومن الكبائر والسبب مفاجأة صادمة (فيديو)

Advertisements

• عاجـــل : تحذير طارئ من منظمة الصحة العالمية لجميع شعوب العالم .. إذا لم تتوقفو فورا عن شرب هذا الشيئ فإن فيروس كورونا سيفتك بأجسادكم دون رحمة !!

• وردنا الان : العربية تعلن في خبر عاجل .. قرار صارم من إدارة التلفزيون بفصل هذة المذيعة نهائيا بعد إدانتها بسرقة عطور واكسسوارات .. لن تصدق من تكون هذة المذيعة السارقة !؟

• عاجـــل : شركات الاتصالات السعودية (stc -زين - وموبايلي ) تقدم هدية ثمينة لهؤلاء المشتركين وتعلن اعفائهم من الفاتورة وتسمح لهم باستخدام الانترنت والاتصال مجانا طوال الوقت ..شاهد هل انت منهم !؟

• تسريب صور صادمة من حفل زفاف نجل الفنان كاظم الساهر .. لن تصدقو من هي حورية الأرض التي خطفها العريس وما الذي حدث في نهاية الاحتفال ..شاهد

• عاجـــل : العلماء يفجرون مفاجأة ..6 مدن ستنقرض وتختفي نهائيا من خارطة العالم ..بينها ثلاث دول خليجية ..شاهد الأسماء

• الفنانة أحلام تعلن انفصالها عن زوجها الوسيم ..وتكشف عن الشخص الذي دمر حياتها وتصفه بالحقير والسفيه ..(فيديو)

• أثناء حفل الزفاف.. عريس يصدم الجميع ويشغل في شاشة الغرض فيديو إباحي للعروسه مع زوج أختها ..شاهد كيف كانت ردة فعل العروسة والحاضرين ..(فيديو)

• هل تذكرون "الصحاف" وزير الاعلام في نظام صدام حسين الذي كان يصف الامريكان "بالعلوج" .. هاهو اليوم يظهر في بغداد .. ولكن بوجه جديد ومفاجأة غير متوقعة ..(صور)

• أسد يفاجئ فتاة جميلة ويداعبها بطريقة محرجة للغاية .. لكن بعد لحظات من احتضانها حدثت المفاجأة التي لم يتوقعها أحد.. شاهد (فيديو صادم)

• صعقت الجميع بجمالها وسحرها واعتبرها الجميع اجمل نساء الارض ..شاهد الجمال الصاعق والمذهل لزوجة ولي العهد السعودي في اول ظهور لها ( صور مذهلة )

• فنانة عربية مشهورة تمارس الجنس مع عامل نظافة في وضح النهار ..وعدسة خفية تلتقط صور الفضيحة .. شاهد

----------------------------

وقالت الشرطة الإندونيسية إن أفرادها اشتبهوا في أفعى يبلغ طولها 7 أمتار؛ بسبب انتفاخها اللافت، ليتم قتلها وشق بطنها، واستخراج الجثة.



ووفقا لوسائل إعلام، فإن الأفعى التي ابتلعت المواطن "أكبر"، تنتمي لفصيلة "Reticulated Pythons"، وهي من أضخم الزواحف في العالم، وتقوم بخنق ضحاياها قبل أن تبتلعهم.

وبالرغم من ابتلاع الأفعى للرجل الإندونيسي، إلا أنها لا تصنف من ضمن الأفاعي الخطرة على البشر مقارنة بغيرها.

وقال نيا كورنلاوان، العالم في جامعة براويجايا، إن أفعى بهذا الحجم تسعى إلى اصطياد الحيوانات الكبيرة كالخنازير الوحشية والكلاب.

ومضى العالم الإندونيسي للقول إن هذه الأفاعي، التي تتجنب عادة أماكن سكن البشر، قد ترى في بساتين النخيل ساحات صيد غنية؛ لأنها تجتذب الحيوانات كالخنازير البرية والقردة والكلاب.

عربي 21