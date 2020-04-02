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صنعاء - ياسمين الخيامي - ابنة المخرج "بسام الملا" و نجمة "باب الحارة" تكشف عن ساقيها بصورة فاضحة ..شاهد(صور صادمة)

الكل يعرف النجمة السورية شمس بسام الملا ، نجمة مسلسل باب الحارة ، و ابنة المخرج بسام الملا ، بإطلالتها الرائعة.

حيث كشفت في أخر ظهور لها على حسابها ، بموقع التواصل الاجتماعي انستقرام ، عن فخذيها بشكل فاضح في صور شاركتها مع جمهورها في آخر جلسة تصوير خضعت لها.

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ابنة المخرج "بسام الملا" و نجمة "باب الحارة" تكشف عن ساقيها بصورة فاضحة ..شاهد(صور صادمة)

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و ارتدت شمس ، فستان لون زهري و كشفت فيه عن الكثير من مفاتنها للجمهور مما عرضها لوابل من الانتقادات بسبب صورها العارية.

و انهالت التعليقات على صور نجمة باب الحـارة في جزئه الأخير حيث أبدوا انزعاجهم من الفنانة السورية بسبب اطلالتها في زمن انشغال العالم بوباء كورونا الذي يغزو العالم

و الجدير بالذكر ان نجمة باب الحارة كانت قد عرفت الشهرة في دورها في المسلسل الشهير باب الحارة بعد عملها في مجال عرض الأزياء و اعتمادها على ارتداء براندات عالمية بغية التسويق للبضائع عبر حسابها الرسمي في انستقرام.