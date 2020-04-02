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صنعاء - ياسمين الخيامي - حدث ما لم يكن في الحسبان ولا يخطر على البال وصعق ابناء الجنوب وابكاهم من شدة القهر وجعلهم يلعنون الانتقالي والشرعية والتحالف..لن تصدق ماحدث واثار جنون الجنوبيين

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كانت هذه تفاصيل خبر حدث ما لم يكن في الحسبان ولا يخطر على البال وصعق ابناء الجنوب وابكاهم من شدة القهر وجعلهم يلعنون الانتقالي والشرعية والتحالف..لن تصدق ماحدث واثار جنون الجنوبيين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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