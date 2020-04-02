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صنعاء - ياسمين الخيامي - اشجع مواطن عربي يفرح قلوب كل المغتربين ويصعق دولة خليجية ثرية بعمل شجاع وجريء لم يسبق ان تجرأ على فعله أحد..لن تصدق ما فعله هذا البطل ( صورة )

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