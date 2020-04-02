شكرا لمتابعة خبر عن باحثون صينيون يحذرون كل العائلات وارباب الاسر..تخلص من هذا الشيء في منزلك ولا تحتفظ به ابدا مهما كانت الاسباب لأنه سينقل لك ولعائلتك فيروس كورونا القاتل والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - باحثون صينيون يحذرون كل العائلات وارباب الاسر..تخلص من هذا الشيء في منزلك ولا تحتفظ به ابدا مهما كانت الاسباب لأنه سينقل لك ولعائلتك فيروس كورونا القاتل

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كانت هذه تفاصيل خبر باحثون صينيون يحذرون كل العائلات وارباب الاسر..تخلص من هذا الشيء في منزلك ولا تحتفظ به ابدا مهما كانت الاسباب لأنه سينقل لك ولعائلتك فيروس كورونا القاتل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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