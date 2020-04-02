اخبار الخليج / اخبار اليمن

بالفيديو.. سر فعالية الصابون في التخلص من الفيروس الذي حير العالم

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. سر فعالية الصابون في التخلص من الفيروس الذي حير العالم والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشف مقطع فيديو عن سر فاعلية الصابون في التخلص من الفيروس المستجد كوفيد 19 الذي احتار أمامه العالم وتسبب في وفاة الآلاف .
وأكد الفيديو أن رغوة الصابون هي الوحيدة القادرة على إزاحة الفيروس من السطح الجلدي للإنسان لينزلق مع الماء حيث مياه الصرف الصحي .

وفسرت ذلك بأن الفيروس مغلف بدهون يمكنه الإلتصاق بأي سطح حي أو غير حي ، لذا فلا يمكن التخلص منه بالماء وحده حيث لا تختلط الدهون بالماء وإنما تظل مترسبة ، أما الصابون فيعمل على إزاحته .  لمتابعة اخر مستجدات واخبار فيروس "" انظم لمجموعتنا على فيسبوك

https://www.facebook.com/groups/191848632139673/?source=unknown

 

شاهد تكملة الخبر في الأسفل 

 

 

جديد "الخليج 365"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Advertisements

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

وتعتبر رغوة الصابون ذا الوزن المعلوم بالكاد هي السلاح الوحيد لتصريفه بعيداً عن أجسامنا قبل الإختراق والتكاثر .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو.. سر فعالية الصابون في التخلص من الفيروس الذي حير العالم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا