شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. سر فعالية الصابون في التخلص من الفيروس الذي حير العالم والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشف مقطع فيديو عن سر فاعلية الصابون في التخلص من الفيروس المستجد كوفيد 19 الذي احتار أمامه العالم وتسبب في وفاة الآلاف .

وأكد الفيديو أن رغوة الصابون هي الوحيدة القادرة على إزاحة الفيروس من السطح الجلدي للإنسان لينزلق مع الماء حيث مياه الصرف الصحي .

وفسرت ذلك بأن الفيروس مغلف بدهون يمكنه الإلتصاق بأي سطح حي أو غير حي ، لذا فلا يمكن التخلص منه بالماء وحده حيث لا تختلط الدهون بالماء وإنما تظل مترسبة ، أما الصابون فيعمل على إزاحته . لمتابعة اخر مستجدات واخبار فيروس "كورونا" انظم لمجموعتنا على فيسبوك

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وتعتبر رغوة الصابون ذا الوزن المعلوم بالكاد هي السلاح الوحيد لتصريفه بعيداً عن أجسامنا قبل الإختراق والتكاثر .