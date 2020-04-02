بالفيديو.. سر فعالية الصابون في التخلص من الفيروس الذي حير العالم

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عدن - ياسمين التهامي - كشف مقطع فيديو عن سر فاعلية الصابون في التخلص من الفيروس المستجد كوفيد 19 الذي احتار أمامه العالم وتسبب في وفاة الآلاف .
وأكد الفيديو أن رغوة الصابون هي الوحيدة القادرة على إزاحة الفيروس من السطح الجلدي للإنسان لينزلق مع الماء حيث مياه الصرف الصحي .
وفسرت ذلك بأن الفيروس مغلف بدهون يمكنه الإلتصاق بأي سطح حي أو غير حي ، لذا فلا يمكن التخلص منه بالماء وحده حيث لا تختلط الدهون بالماء وإنما تظل مترسبة ، أما الصابون فيعمل على إزاحته . لمتابعة اخر مستجدات واخبار فيروس "كورونا" انظم لمجموعتنا على فيسبوك
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وتعتبر رغوة الصابون ذا الوزن المعلوم بالكاد هي السلاح الوحيد لتصريفه بعيداً عن أجسامنا قبل الإختراق والتكاثر .
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