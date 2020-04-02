شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : الاعلان قبل قليل عن وفاة ثلاثة اشخاص بسبب كورونا في العاصمة صنعاء والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - وأشاد تقرير أصدرته الأمم المتحدة الأربعاء بالصين لمشاركتها في جهود مكافحة لكوفيد - 19 . وما لم يسلط الضوء عليه هو أن المسؤولين الصينيين لم يبلغوا عن أول حالة من الفيروس التاجي حتى أجبروا على ذلك. وكشفت الوثائق في وقت لاحق أن الصين كانت على علم بمخاطر الفيروس قبل شهرين من الإبلاغ عنه. ولو كانت الصين صريحة، لكان من الممكن احتواء COVID-19.

كشفت مصادر طبية مطلعة ان ثلاث وفيات اليوم بالعاصمة صنعاء في مستشفيات الثورة ومستشفيات آخرى نتيجة ازمة تنفس حادة. لمتابعة اخر مستجدات واخبار فيروس "كورونا" انظم لمجموعتنا على فيسبوك

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وبحسب المصادر فإن الاعراض التي ظهرت على المرضى اعراض مشابهة للإصابة بفيروس كورونا لكن جماعة الحوثي رفضت اجراء فحص فيروس كورونا بحجة ان المرضى لما يغادروا اليمن خلال ال 14 اليوم الماضية مع ان جميع المنافذ والرحلات الجوية مغلقة منذ 17 يوم.

وترفض جماعة الحوثي حتى الآن اغلاق المساجد او المولات واسواق القات ومنع التجمعات والحشود حفاظاً على مصالحها المالية.

وكانت مصادر تحدث يوم امس عن عدد 13 حالة وفاة بالعاصمة صنعاء قبل ان ترتفع اليوم الى 16 وفاة بالفيروس.

وكانت اليوم جماعة الحوثي اعترفت على لسان مسؤولين تابعين لها بوجود حالة اصابة للفيروس وقالت ان وزارة الصحة كانت تجهز لمؤتمر صحفي للإعلان عن الحالة قبل ان تتراجع وتنفي الخبر.

كما تراجعت جماعة الحوثي عن اغلاق طرق السفر مع المحافظات المحررة وسمحت بدخول الآلاف المسافرين العالقين مقابل مبالغ مالية كبيرة تصل الى 500 ريال سعودي وما زالت مستمرة في احتجاز آخرين حتى الآن.

