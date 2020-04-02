إنقلاب هو الأخطر على الملك .. شاهد كيف انقلب الأمراء الصغار على الملك ومزقوا احشائه فيما زوجة الملك تشاهد المنظر مع حبيبها الجديد (فيديو)

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عدن - ياسمين التهامي - أظهر فيديو تداوله ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي انقلاب خطير هو الاعنف في مملكة الحيوان ، حيث هاجم الامراء الصغار او الأشبال ملكهم الأسد المسن ، ومزقوه اربا بعد ان وجدت امهم اللبؤة زوجا جديدا وهو الذي نصب نفسه ملك جديد على قطيع الأسود .



وكان الأسد الملك قد بلغ عنر متقدم لا يسمح له مواصلة ملكه على القطيع الشاب الجديد ، مما دفع باللبؤة وأشبالها للانقلاب عليه بعد تمكن اسد شاب من تنصيب نفسه ملك على الزمرة ،

وعلى الرغم من شراسة الهجوم الوحشي لم يتمكن الأسد من انقاذ حياته ، واستسلم للأشبال الذين تركوه طعام للضباع والنسور.

شاهد الفيديو :

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