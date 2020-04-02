شكرا لبحثكم عن خبر عاجل.. الامن يلقي القبض على مفجر قنيلة المعلى والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - افادت مصادر محلية ان قوة امنية تمكنت من القاء القبض على الشخص الذي القى القنبلة الصوتية في احد الشوارع بمديرية المعلا بعد شجار وخلاف وقع بينه وبين احد الاشخاص بالقرب من مستشفى خليج عدن ..

واشارت المصادر الى ان الحادثة لم تتسبب بحدوث اي اصابات لكنها تسببت في حالة من الخوف والهلع بين اوساط الساكنين بالقرب من موقع انفجار القنبلة.

واوضحت ان مسارعة قوات الامن بالتحرك والقاء القبض على الشخص الذي تسبب بالحادثة واثار حاله من الهلع بين الناس قوبل بالرضاء والارتياح من قبل الاهالي والساكنين.