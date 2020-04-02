شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ننشر ملخص حديث محافظ حضرموت مساء اليوم لإذاعة سيئون حول برنامج حظر التجوال والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 2 أبريل 2020

متابعات_ الخليج 365

قال اللواء فرج سالمين البحسني قائد المنطقة العسكرية الثانية في حديث لاذاعة سيئون انا سعيد وممنون للمواطنين لما أظهروه من إنضباط ووعي في تنفيذ، برنامج حظر التجوال واشكر المواطنين كثيرا على تجاوبهم الرائع وهذا يعبر عن تلاحم ووعي وثقافة حضرموت.



وأضاف أن حظر التجوال هو سلاحنا وسبيلنا في مواجهة وباء كورونا لا إمكانياتنا الطبية والبنية التحتية قد لاتكون في المستوى المطلوب اذا ماظهرت هناك حالات وبحظر التجوال وهذه الإجراءات البسيطة سننجح في مواجهة هذا الوباء.

وقال نحن سنساعد المواطنين في كل المجالات عندما يكون انضباطهم واستجابتهم للإجراءات المتخذة رائعة.

كما ابلغ التحية والتقدير الكبير لجنود وصف وضباط الأجهزة الأمنية والعسكرية الذين يقفون في كل مكان من أجل تنفيذ هذه الخطة ومن أجل حماية أهلهم.

وقال لن نعمل شي من أجل مضايقة المواطن ونحن خلال اليومين الماضيين توفرت لدينا معلومات معينة ونريد أن نتأكد منها هذه الليلة أو غدا وإذا الأمور طيبة سنرفع هذا الحظر وإذا هناك متطلبات ان يستمر لمدة يومين أو أسبوع او غيره سيستمر.

كما أن الثقة بيننا وبين المواطن من زمان تهمنا وهي مهمة جدا ودائما تتعزز والمواطنين يضربون المثل وهم القدوة. واتمنى ان تكون حضرموت نموذج وما قاموا به المواطنين اليوم عمل عظيم.

وتقدم بالشكر إذاعة سيئون على هذا التواصل والتغطية الدائمة والمستمرة والمفيدة عن هذا الحدث وهذه المواجهة مع عدو خبيث وهو فيروس كورونا.

وقال اشكر المواطنين اليوم على تجاوبهم وانا في أحسن حال عندما أرى الناس متعاونة وتقدر وتفهم هذا الخطر وتتجاوب مع الإجراءات التي اتخذناها. واتمنى السلامة للجميع.

Advertisements

ننشر ملخص حديث محافظ حضرموت مساء اليوم لإذاعة سيئون حول برنامج حظر التجوال

قال اللواء فرج سالمين البحسني قائد المنطقة العسكرية الثانية في حديث لاذاعة سيئون انا سعيد وممنون للمواطنين لما أظهروه من إنضباط ووعي في تنفيذ، برنامج حظر التجوال واشكر المواطنين كثيرا على تجاوبهم الرائع وهذا يعبر عن تلاحم ووعي وثقافة حضرموت.

وأضاف أن حظر التجوال هو سلاحنا وسبيلنا في مواجهة وباء كورونا لا إمكانياتنا الطبية والبنية التحتية قد لاتكون في المستوى المطلوب اذا ماظهرت هناك حالات وبحظر التجوال وهذه الإجراءات البسيطة سننجح في مواجهة هذا الوباء.

وقال نحن سنساعد المواطنين في كل المجالات عندما يكون انضباطهم واستجابتهم للإجراءات المتخذة رائعة.

كما ابلغ التحية والتقدير الكبير لجنود وصف وضباط الأجهزة الأمنية والعسكرية الذين يقفون في كل مكان من أجل تنفيذ هذه الخطة ومن أجل حماية أهلهم.

وقال لن نعمل شي من أجل مضايقة المواطن ونحن خلال اليومين الماضيين توفرت لدينا معلومات معينة ونريد أن نتأكد منها هذه الليلة أو غدا وإذا الأمور طيبة سنرفع هذا الحظر وإذا هناك متطلبات ان يستمر لمدة يومين أو أسبوع او غيره سيستمر.

كما أن الثقة بيننا وبين المواطن من زمان تهمنا وهي مهمة جدا ودائما تتعزز والمواطنين يضربون المثل وهم القدوة. واتمنى ان تكون حضرموت نموذج وما قاموا به المواطنين اليوم عمل عظيم.

وتقدم بالشكر إذاعة سيئون على هذا التواصل والتغطية الدائمة والمستمرة والمفيدة عن هذا الحدث وهذه المواجهة مع عدو خبيث وهو فيروس كورونا.

وقال اشكر المواطنين اليوم على تجاوبهم وانا في أحسن حال عندما أرى الناس متعاونة وتقدر وتفهم هذا الخطر وتتجاوب مع الإجراءات التي اتخذناها. واتمنى السلامة للجميع.