شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر لقاء بسيئون لإشراك نواب الشعب والشخصيات السياسية والاجتماعية في مواجهة كورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 2 أبريل 2020

الخليج 365 - متابعات

دعا لقاء بسيئون برئاسة وكيل المحافظة لشئون الوادي والصحراء عصام الكثيري اليوم كافة المواطنين في عموم مديريات الوادي والصحراء الى التفاعل الايجابي مع الإجراءات الاحترازية المتخذة من قبل السلطة المحلية والجهات ذات الاختصاص في سبيل حماية المواطنين وسلامتهم من الإصابة بفيروس كورونا .



وشدد اللقاء الذي حضره وكيل المحافظة المساعد عبد الهادي التميمي وعدد من أعضاء مجالس النواب والشورى ومحلي المحافظة وممثلي منظمات المجتمع المدني

والأحزاب السياسية ومقادمة الحويف والشخصيات الاجتماعية شدد على ضرورة رفع مستوى الوعي بين أوساط المواطنين من الجنسين وبمختلف الفئات العمرية من قبل كل القادرين على التأثير المباشر لإقناع المواطنين بأهمية أخذ الحيطة والحذر وتجنب الأسباب التي يتم من خلالها إنتقال الفيروس ، والآثار السلبية المترتبة فيما لو ظهرت أية حالة إصابة بهذا الوباء لا سمح الله .

وأعطى وكيل المحافظة عصام الكثيري صورة موجزة عن الإجراءات الاحترازية التي إتخذتها السلطة المحلية مع الجهات ذات الاختصاص المتواكبة مع إجراءات الحكومة لإغلاق المنافذ البرية والجوية على مستوى وادي حضرموت الذي تقع في نطاقه تلك المنافذ التي تعتبر بوابات رئيسية لكل الواصلين الى كافة أنحاء الجمهورية بهدف إحتواء الفيروس ومواجهته بحسب الإمكانيات المتاحة .

كما تطرق إلى الإجراءات التدريجية المتخذة من أجل إيقاف الفعاليات

الرسمية والأهلية والاجتماعية والدينية وتخفيض عدد الأطقم الإدارية في الأجهزة التنفيذية بالوادي ، بما لا يؤثر على سير عمل المرافق ، وكذا تجهيز مراكز عزل في المرافق الصحية الرئيسية ، وتكثيف الأنشطة التوعوية عبر وسائل الإعلام المتاحة ، وكذلك تشجيع المبادرات الشبابية الهادفة رفع الوعي بين أوساط المواطنين إنطلاقا من إدراك الجميع بالمسئولية المشتركة التي تتطلب تعاون من قبل الجميع لحماية المجتمع من هذا الوباء ، فضلا عن

الاهتمام بتقديم المساعدة اللازمة للعالقين لتخفيف معاناتهم .

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من جانبه أكد مدير عام الصحة بالوادي الدكتور هاني العمودي بضرورة عدم دخول أي شخص قادم من المناطق الموبوءة إلا بعد التأكد من خلوه من الإصابة بمرض كورونا وإخضاعه لفترة حجر صحي لكونه يشكل خطرا لجميع الإجراءات

المتخذة في هذا الاتجاه ، معربا عن أمله في أن تتضافر جهود الجميع من أجل توفير مستلزمات الحماية للأطقم الطبية بعد أن تم توزيع ما يوجد بالخزن الاستراتيجي لدى مكتب الصحة بالوادي الى جميع المرافق الصحية العاملة .

فيما دعا قائد المنطقة العسكرية الأولى اللواء صالح طيمس ومدير عام الأمن بالوادي والصحراء العميد مبارك العوبثاني إلى أهمية تعاون المواطن وعقال الحارات والوجهاء للإبلاغ عن أية عناصر تستغل الأوضاع الراهنة في القيام بأعمال إخلال للأمن وزعزعة إستقرار المواطنين ، مطالبا المواطنين ليكونوا

سندا لإنجاح حظر التجوال .

وأثنى المجتمعون على الجهود المبذولة من قبل كافة الأطقم الصحية العاملة

في مراكز الحجر الصحي ، مؤملين في التنفيذ الصارم لحظر التجوال المقرر

بدءاه مساء اليوم الخميس في عموم مناطق المحافظة الذي يأتي ضمن الإجراءات

الاحترازية لحماية المواطنين من خطر فيروس كورونا وإتخاذ الإجراءات

الكفيلة للمتابعة الجادة لما تم الاتفاق عليه في كافة الاجتماعات المكرسة

لمواجهة فيروس كورونا والتعامل بحزم من أجل الحفاظ على الوضع الحالي .