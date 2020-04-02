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عدن - ياسمين التهامي - رسميا.. الاعلان عن وفاة نائب رئيس الجمهورية اثر نوبة قلبية .. وكورونا يؤجل مراسم الدفن .. شاهد (صورة)





أكدت مصادر مقربة من نائب رئيس الجمهورية السورية الأسبق، "عبد الحليم خدام" نبأ وفاته أثر أزمة قلبية في فرنسا التي تُوفي فيها السياسي السوري البارز. الذي وافتة المنية الساعة الخامسة فجر الثلاثاء مشيرا إلى أن موعد ومكان الدفن لا يزال غير محدد نظرا لظروف انتشار فيروس كورونا المستجد وقال البروفيسور صلاح عياش، وهو مقيم سوري في فرنسا منذ 50 عاما ويبلغ من العمر 70 عاما، ويُعرف نفسه كصديق قديم ل "خدام" منذ ان غادر الأخير سوريا عام 2005، وأسس معه جبهة الخلاص، إن نائب الرئيس وأول من نشر خبر الوفاة، وزير الإعلام اللبناني السابق، جمال جراح. الذي نشر صورة لخدام مع رئيس الوزراء اللبناني الأسبق، رفيق الحريري. وكتب "جراح" في تغريدة نعيا لنائب الرئيس السوري الأسبق قائلا: إلى جنات الخلد يا أبو جمال يا صديق الرفيق الوفي.



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