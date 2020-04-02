إجتماع موسع في عدن يناقش تنسيق العمل الامني والعسكري وخطة مواجهة وباء كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 2 أبريل 2020

عقد اليوم الخميس، إجتماع موسع في العاصمة عدن، برئاسة نائب مدير أمن العاصمة عدن العميد "ابو بكر جبر" وبحضور قائد اللواء الاول مشاه العميد ابو طاهر و قائد الحزام الأمني بالعاصمة عدن العقيد "وضاح عمر وقائد قوات العاصفة العقيد أوسان العنشلي " وقيادات قطاعات الحزام الأمني وقوات الدعم والإسناد وقيادات مراكز الشرطة والمناطق الأمنية بمديريات العاصمة عدن .



وناقش الاجتماع جملة من القضايا والمواضيع الهامة المتعلقة بالعمل الأمني وفي مقدمتها ضرورة تنسيق العمل الأمني مع الوحدات العسكرية وإدارة أمن عدن و التشديد على رفع اليقظة العالية في النقاط الأمنية وإيصال كافة القضايا المضبوطة في النقاط الأمنية التابعة لوحدات الحزام والدعم والاسناد إلى المناطق الأمنية المختصة لاستكمال الإجراءات فيها وكذلك استمرار التنسيق الأمني ومنع التجاوزات والخروقات في هذا الجانب من قبل أي جهة باعتبار إدارة الأمن هي المخولة للقيام بذلك.

وكانت إدارة أمن عدن ممثلة باللواء الركن/شلال علي شائع قد شرعت بوضع خطة أمنية ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة وباء كورونا المستجد بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة بينها وزارة الصحة .

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وتضمنت الخطة كيفية التعامل مع المواطنين والمسافرين القادمين الى محافظة عدن عبر المنافذ الجوية والبرية والبحرية لضمان سلامتهم وسلامة المجتمع والتأكد من تطبيقهم الإجراءات والتدابير الوقائية الخاصة بمواجهة جائحة كورونا بالإضافة الى المشاركة الفاعلة في رفع الوعي المجتمعي بخطورة هذا الوباء.

وناقش الاجتماع الأمني أيضا ضرورة انهاء الاختلالات عبر الأطر الرسمية و تشديد القبضة الأمنية وملاحقة المتورطين بقضايا الإرهاب وتقديمهم للعدالة وكذا توزيع المهام الأمنية على مداخل مدينة عدن والنقاط المنتشرة في المدينة ومحيطها بالتنسيق المستمر مع إدارة أمن عدن .

وأكد الاجتماع على أهمية تعزيز دور المنظومة الأمنية و ضرورة مضاعفة الجهود ورفع الجاهزية الأمنية وتحسين مستوى أداء الأجهزة الأمنية وتنفيذ المهام كل في مجال اختصاصه والضرب بيد من حديد على من يحاول زعزعة أمن واستقرار العاصمة عدن واقلاق سكينتها العامة.