لليوم الثالث.. حملة نظافة في ذوباب تعز تدشنها هيئة الهلال الإماراتي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 2 أبريل 2020

تعز - الخليج 365

تتواصل لليوم الثالث على التوالي حملة نظافة في مديرية ذوباب التابعة لمحافظة تعز التى دشنتها هيئة الهلال الأحمر الإماراتي ،ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة وباء كورونا ومكافحة الأوبئة وتطبيع الحياة في المديريات المحررة بالساحل الغربي.



وخلال التدشين الذي حضرته قيادة السلطة المحلية قال ممثل عن الهلال الأحمر أن حملة النظافة والتي تعد الثانية من نوعها في مركز مديرية ذوباب تأتي في سياق إجراءات إحترازية عدة لمواجهة وباء كورونا الذي أجتاح دول العالم، كما تأتي ضمن الحملة المتواصلة من قبل دولة الإمارات العربية المتحدة لمكافحة الأوبئة والحميات في الساحل الغربي.

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بدوره، أكد مدير عام المديرية محمد الشاعري أهمية هذه الحملة التى تأتي بجهود إماراتية عبر ذراعها الإنساني الهلال الأحمر الإماراتي وهذه الجهود متواصلة في كل القطاعات الخدمية الأغاثية والصحية والتعليمية وكل البرامج والمبادرات الإنسانية التي من شأنها أن تعيد الحياة للأهالي وتشعرهم بالاطمئنان.

ورفع الشاعري شكره وتقديرة لدولة الإمارات ممثلة بقيادتها الرشيدة ورجال هيئة الهلال الاحمر المتواجدين في الميدان.

وأضاف أن الحملة تستهدف خلال 5 أيام رفع المخلفات وأكوام القمامة من الشوارع الرئيسية والفرعية وكافة الأحياء السكنية بمركز المديرية وما جاورها.

وفي السياق عبر أهالي مدينة ذوباب عن شكرهم وتقديرهم لما تقوم به دولة الإمارات من جهود جبارة في الساحل الغربي في مختلف المجالات الحياتية التى تفضي باستقرار المواطن بعد سنوات من النزوح والمعاناة من الحرب التى افتعلتها مليشيات الانقلاب الحوثية