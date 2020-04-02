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عدن - ياسمين التهامي - عاجل : تركيا تفجر مفاجأة من العيار الثقيل وتفاجىء العالم قبل قليل عن اكتشاف علاج لكورونا و88 دولة تستغيث بأردوغان .. تفاصيل طارئة





أعلن وزير الصحة التركي، فخر الدين قوجة، أن 88 دولة طلبت من تركيا، تقديم الدعم لها متمثلاً بالمعدات الطبية، لمواجهة فيروس كورونا. جاء ذلك في تصريحات أدلى بها قوجة، خلال لقاء جمعه بالمدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في أوروبا، هانس كلوغ، عبر “الفيديو كونفرانس.” وأكد الوزير التركي على قوة البنية التحتية للقطاع الصحي في بلاده، مبيناً أن تركيا لديها مخزون كافٍ من المعدات الطبية والوقائية، وهي في وضع أفضل بكثير مقارنة ببعض البلدان الأوروبية. وأشار إلى أن تركيا تلقّت طلبات من 88 دولة حول العالم، لتقديم المعدات الطبية لها، وبذلت جهوداً لتأمين احتياجات 30وأضاف: “مؤخراً، طلبت ألمانيا منا مليوني كمامة طبية، ونسعى لتأمين ذلك خلال الأيام المقبلة. وهناك طلب آخر مماثل من بريطانيا، وسنقدّم الدعم لها بحسب الإمكانات المتوفرة لدينا.” والأربعاء، أرسلت تركيا عبر طائرة عسكرية تابعة للجيش، مساعدات طبية إلى كل من إسبانيا وإيطاليا، أكثر البلدان الأوروبية تضرراً بالفيروس. وحتى ظهر الخميس، تجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا 950 ألفا حول العالم، توفي منهم أكثر من 48 ألفا، فيما تعافى ما يزيد عن 202 ألفا، بحسب موقع “Worldometer”.



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