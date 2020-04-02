شكرا لقرائتكم خبر عن بعد منع التجول.. امرأة تطالب السلطات إعادة زوجها المقيم لدى الزوجة الأولى (فيديو) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ناشدت امرأة أردنية سلطات بلادها بوضع استثناء بقرار منع التجول، بحيث يتاح لزوجها أن يعود إليها.

وأوضحت السيدة أنها زوجة ثانية، وتقيم في عمان، وأن زوجها ذهب لبيته الأول في مادبا، إلا أن قرار منع التجول حال دون عودته إليها مرة أخرى.

وأكدت، خلال مداخلتها في البرنامج الصباحي المذاع على إذاعة روتانا، أن زوجها يريد العودة إلا أنه لم يتمكن من ذلك، مناشدة بألا يتم تطبيق منع التجول على الحالات الإنسانية مثل حالاتها. لمتابعة اخر مستجدات واخبار فيروس "كورونا" انظم لمجموعتنا على فيسبوك

https://www.facebook.com/groups/191848632139673/?source=unknown

شاهد تكملة الخبر في الأسفل

جديد "الخليج 365"

Advertisements

ومن جهته، علق مذيع البرنامج، ياسر النسور، على ما قالته السيدة، بشكل طريف، حيث سألها اذا ما كان زوجها تعمد الذهاب لزوجته في هذا التوقيت هربا منها، إلا أن الزوجة نفت ذلك، مشيرة إلى أنه يريد العودة إليها.