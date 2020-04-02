شكرا لقرائتكم خبر عن عـــاجل.. وزارة الإعلام تحسم الجدل بشأن أول حالة كورونا في اليمن والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - وضح وزير الاعلام في حكومة صنعاء مساء اليوم الخميس حقيقة الوضع الوبائي في اليمن بشكل عام بعد تداول أخبار عن تسجيل أول حالة اصابة بفيروس كورونا في اليمن.

وقال الوزير ضيف الله الشامي في تغريدة له رصدتها المجلة الطبية أن الحديث عن وجود حالة إصابة بالكورونا غير صحيح. لمتابعة اخر مستجدات واخبار فيروس "كورونا" انظم لمجموعتنا على فيسبوك

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ونصح الجميع بضرورة تحري المصداقية عند نشر وتداول الأخبار، منوهاً إلى أن هناك جهات خاصة ومسؤولة فيما لو ظهرت حالة مؤكدة لاسمح الله فمن واجبنا الإعلان عنها.

وكانت مواقع اخبارية ونشطاء تداولوا خبرا نسب لأحد المسئولين في وزارة الاعلام يؤكد تسجيل أول حالة كورونا في اليمن.

