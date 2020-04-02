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عدن - ياسمين التهامي - "البث المباشر"... أعراس اليمنيين الجديدة في زمن كورونا..

جديد اب برس

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الرغم من عدم تسجيل اليمن أي حالة مثبتة بالوباء حتى اليوم، إلّا أنّ كثيرين من العرسان تخلّوا عن إقامة مراسم حفل زفافهم الذي جاء متزامناً مع موجة انتشار الفيروس الذي اجتاح العالم بلا هوادة وتسبّب في وفاة أكثر من 84 ألف شخص حول العالم، لكنّ عدداً منهم اكتفى بإقامة مراسم مختصرة من دون مدعوّين وتجمّعات المهنّئين على الرغم من كون الفكرة جديدة ومفاجئة للمجتمع اليمني الذي عُرف بعاداته الاجتماعية المتأصلة بإقامة الحفلات والولائم والفعاليات المختلفة التي تتم وسط تجمعات لصيقة بين أفراد المهنئين، بينما البعض شارك مهنّئيه فرحته ولكن عن بُعد من خلال الاكتفاء ببث مباشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يتشارك فيه العريس الفرحة مع مهنّئيه عن بُعد. "عشان نفرح... مش عشان نقرح" بهذه العبارة، جاءت دعوة زفاف احد الشباب اليمني التي وجَّهها إلى ذويه ومحبيه وأصدقائه ليشاركوه فرحته في دخوله قفص الزوجية. أما بداية الحكاية، فقد اكتفى بإقامة حفل زفافه عبر تقنية البث المباشر في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، طالباً من أصدقائه وزملائه وأقاربه أن يشاركوه فرحة العمر ولكن بالاكتفاء بتهنئته عبر رسائل تطبيق "الواتساب" منعاً لحدوث المحظور من توافد واحتشاد يؤديان بالتأكيد إلى انتشار الوباء.