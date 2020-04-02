شكرا لقرائتكم خبر عن " قطر و التدخل في حرب اليمن ! والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - استنكرت وزارة الخارجية القطرية، اتهامات وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، بشأن "دعم قطر لجماعة الحوثي سياسياً وإعلامياً" وتدخلها بالحرب في اليمن.

وقالت قطر، وفق ما نقل موقع (الجزيرة.نت): إن "القاصي والداني، يعرفون من هم أطراف الصراع في اليمن، وهي الأطراف المستمرة في إذكاء المأساة الإنسانية للشعب اليمني".

جديد اب برس

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وأضاف البيان: "كان أحرى بالسيد الإرياني، أن يوجه طاقاته الإعلامية، لدعوة القوى الإقليمية الداخلة في هذه الحرب لإعلاء مصلحة الشعب اليمني، وإيقاف هذا الصراع، الذي بات عبثياً من خلال الانخراط بجدية في مسار سياسي، ضمن أطر الشرعية الدولية، والقرارات ذات الصلة".

وأكدت الخارجية القطرية، أنها: "لا تكن للشعب اليمني الشقيق إلا كل خير، ولن تألو جهداً في دعم أية مساع إقليمية أو دولية لرفع هذه الغمة عن اليمن".