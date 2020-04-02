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عدن - ياسمين التهامي - عـــاجل" وزارة الإعلام تحسم الجدل بشأن أول حالة كورونا في اليمن !

وضح وزير الاعلام في حكومة صنعاء مساء اليوم الخميس حقيقة الوضع الوبائي في اليمن بشكل عام بعد تداول أخبار عن تسجيل أول حالة اصابة بفيروس كورونا في اليمن.

وقال الوزير ضيف الله الشامي في تغريدة له رصدتها المجلة الطبية أن الحديث عن وجود حالة إصابة بالكورونا غير صحيح.



ونصح الجميع بضرورة تحري المصداقية عند نشر وتداول الأخبار، منوهاً إلى أن هناك جهات خاصة ومسؤولة فيما لو ظهرت حالة مؤكدة لاسمح الله فمن واجبنا الإعلان عنها.

وكانت مواقع اخبارية ونشطاء تداولوا خبرا نسب لأحد المسئولين في وزارة الاعلام يؤكد تسجيل أول حالة كورونا في اليمن.

جديد اب برس

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