شكرا لمتابعة خبر عن يمني كبير في السن لكنه فعل ما لم يجروء عليه الشباب..شاهد بالفيديو المسن اليمني وكيف باغت ضابط سعودي بعمل مفاجيء أشعل كل مواقع التواصل الاجتماعي(فيديو) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - يمني كبير في السن لكنه فعل ما لم يجروء عليه الشباب..شاهد بالفيديو المسن اليمني وكيف باغت ضابط سعودي بعمل مفاجيء أشعل كل مواقع التواصل الاجتماعي(فيديو)

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كانت هذه تفاصيل خبر يمني كبير في السن لكنه فعل ما لم يجروء عليه الشباب..شاهد بالفيديو المسن اليمني وكيف باغت ضابط سعودي بعمل مفاجيء أشعل كل مواقع التواصل الاجتماعي(فيديو) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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