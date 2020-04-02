حضرموت: تخرج الدفعة الأولى من طلاب كلية الشرطة

تخرّجت اليوم الخميس، الدفعة الأولى من طلاب كلية الشرطة بحضرموت للعام الجامعي 2019 -2020م، وذلك في حفل أقيم بساحة العرض بالكلية بمنطقة الريان مدينة المكلا.

وتضم الدفعة، 139 طالباً، وحصل على تقدير امتياز 40 طالباً، وعلى تقدير جيد جداً 88 طالباً، وعلى تقدير جيد 11 طالب.(وفقاً لوكالة الأنباء اليمنية سبأ).

وألقى محافظ حضرموت اللواء فرج البحسني كلمه أعرب فيها عن عظيم السعادة بتخرّج الدفعة الأولى من كلية الشرطة بحضرموت بعد اكتمال إعدادهم كضباط شرطة يحملون الشهادة والمعارف العلمية والعملية في القانون وعلوم الشرطة بما يؤهلهم لأداء مهامهم الوطنية بكفاءة واقتدار.

وقال محافظ حضرموت "إن قرار الرئيس المشير الركن عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة رقم 18 لسنة 2019م مثّل حدثاً بالغ الأهمية بإنشاء كلية الشرطة بحضرموت ليعدّ هذا المنجز من أهم منجزات حضرموت في العصر الحديث وصرحاً أكاديمياً ومنارة للعلم، تعمل على إعداد جيل من الضباط الأكفاء يحملون رسالة الوطن ويسهمون في خدمة المجتمع في مختلف الجوانب الأمنية والإنسانية".

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وأضاف المحافظ "أن التخرج يأتي متزامناً مع الاحتفالات بالذكرى الرابعة لتحرير ساحل حضرموت من عناصر تنظيم القاعدة"..مؤكداً أن قيادة السلطة المحلية بحضرموت، حرصت على أن تمضي كلية الشرطة في طريق التطوير والتحديث لبرامجها التدريبية والتعليمية، ومنشآتها الأكاديمية.

وخاطب المحافظ الخريجين بالقول"إننا على يقين تام بأنكم وأنتم تقفون على أعتاب مرحلة جديدة في حياتكم المهنية في ميدان الشرف والعطاء، ستكونون على قدر المسؤولية الوطنية في إتقان العمل والارتقاء بالأداء، وعكس ما تلقيتموه من علوم نظرية وميدانية على أرض الواقع بتفانٍ ومثابرة وانضباط، واضعين نصب أعينكم أمانة الوطن وأمنه، وأن تكونوا القوة التي تقف إلى جانب العدل، والعين الساهرة على أمن المواطن".

من جانبه، أعرب مدير الكلية، العميد الركن سالم الخنبشي عن سعادته بتخرج الدفعة الأولى من الكلية متسلحين بعلوم المعرفة والتدريب والانضباط ليسهموا في حفظ الأمن والاستقرار..مشيراً إلى سعي الكلية بأن يكون هذا التخرّج نقطة انطلاق نحو تطوير الكلية.

وأدى الخريجون أمام المحافظ والضيوف، عرضاً عسكرياً مهيباً عكسوا خلاله ما تلقوه من معارف وتدريبات وانضباط، بدوره قام المحافظ في ختام الحفل بتكريم الطلاب الأوائل بشهادات التميز والتفوق.

