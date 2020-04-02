تعرف على أول طالب يمني من تعز يدخل موسوعة جينيس للأرقام القياسية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 2 أبريل 2020

تعز - الخليج 365

دخل الطالب " محمد عبد الحميد محمد مقبل "20 عاماً" حامل لقب (ملك فن التوازن) balance art في اليمن ، موسوعة جينيس للأرقام القياسية في التوازن بعد تمكنه من موازنة ثلاث حبات بيض على سطح مستوي كأ



ول طالب يمني يدخل الموسوعة العالمية للأرقام القياسية.

وقال محمد عبد الحميد : إن موهبة فن التوازن كانت معه وهو في السنة السادسة من عمره، لكنها كانت مجرد هواية وترفيه استمر في ممارستها حتى اكتشف انها صارت جزء منه وعشقه ومنذ خمس سنوات وهو يعمل على تطوير هذه الموهبة حيث تطورت بالفعل وأصبح محمد ينافس بقوة من خلال العروض التي كان يقدمها في اليمن وحقق أرقاماً قياسية عالمية.

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ويؤكد محمد عبد الحميد أن فن التوازن من أصعب الفنون في العالم ويسمى بالتوازن القلق وهو موهبه واحساس وهناك عشرة أشخاص بالعالم يحترفوا هذا الفن بمعنى احتراف لكن هناك الكثير من الاشخاص يوازنوا.

واضاف الطالب محمد الحمد لله صبرت ، وتعبت حتى احقق رقم قياسي ، وادخل موسوعة جينيس للأرقام القياسية - الحمد لله - رغم الصعاب والانتقادات والاحباطات التي واجهتها أعطتني دافع كبير لأستمر ، ورغم الامكانيات البسيطة إلى الآن ما زلت أحاول واشارك حتى أصل للعالمية ، وهذه البداية والقادم أحلى وأقوى وأجمل بإذن الله.

ويوجه ملك فن التوازن رسالته لكل موهوب : فقط أنت من ترفع نفسك بعد التوكل على الله والعمل بالأسباب ، والصبر جميل ، و بإصرارك وعزيمتك ستحقق حلمك.