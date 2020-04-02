بالصور.. شرطة تعز تعقد لقاء بمدراء أقسام الشرطة وعقال الحارات في نطاق إدارة شرطة التعزية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 2 أبريل 2020

تعز - الخليج 365

قام صباح اليوم مساعد مدير عام شرطة محافظة تعز لشؤون الأحياء السكنية العقيد سمير الأشبط بزيارة تفقدية إلى إدارة شرطة مديرية التعزية حيث كان في استقباله مدير إدارة شرطة مديرية التعزية المقدم خليل الشماري.



وهدفت الزيارة إلى تفقد الجاهزية لدى أفراد شرطة المديرية حيث تم الحث على رفع الجاهزية والتحلي باليقظة التامة والارتقاء بمستوى الأداء نحو الأفضل والتحلي بروح المسؤولية بما يتناسب وينسجم مع اللائحة المنظمة لعمل الشرطة.

وأكد العقيد الأشبط خلال لقاءه مع مدراء أقسام الشرطة وعقال الحارات في نطاق شرطة مديرية التعزية على رفع الحس الأمني واستشعار المسؤولية الملقاة على عاتقهم وتقديم الخدمات للمواطنين ، مشددا على ضرورة التدقيق والتأكد من بيانات الساكنين الجدد في الحارات ورصد المشتبه بهم والمطلوبين أمنيا والتعاون الكامل مع الأجهزة الأمنية وسرعة إيصال البلاغات إلى أقسام الشرطة في نطاق إدارة شرطة المديرية في حال حدوث أي اختلات أمنية.

كما تم التأكيد على ضرورة توحيد الجهود وتنسيقها بشكل كبير بين عقال الحارات والأجهزة الأمنية لإفشال كل المخططات التي تهدف إلى زعزعة أمن واستقرار المحافظة وتفويت الفرصة على كل المتربصين والمتآمرين وتفعيل دور الخطباء والدعاة في جانب التوعية للمواطنين بضرورة التعاون مع الأجهزة الأمنية واسناد جهودها في أوساط المجمتع.

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من جانبهم عبر مدراء أقسام الشرطة وعقال الحارات على تثمينهم الكبير للجهود التي تبذلها قيادة شرطة تعز ممثلة بمدير عام الشرطة العميد منصور الأكحلي، ودعمه المستمر ومتابعته الحثيثة لكل القضايا الأمنية واهتمامه الكبير بعقال الحارات مؤكدين كما ثمنوا الجهود التي تبذلها شرطة المديرية ممثلة بمدير شرطة المديرية المقدم خليل الشماري ، مؤكدين وقوفهم الكامل مع جهود الأجهزة الأمنية في إجرائتها والتي تهدف إلى فرض هيبة الدولة وبسط نفوذها.

وفي ختام اللقاء تم تكريم عددا من عقال الحارات في نطاق شرطة المديرية ومنحهم شهادات التقدير تثمينا لدورهم البارز والكبير في تعاونهم مع الأجهزة الأمنية والقيام بمهامهم الموكلة اليهم