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شرطة تعز توضح بشأن إزالة الاستحداث الكائن في شارع الأربعين

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تعز - اليمن العربي 0 تبليغ

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 2 أبريل 2020

شرطة تعز توضح بشأن إزالة الاستحداث الكائن في شارع الأربعين

تعز - الخليج 365

قالت إدارة التوجيه والعلاقات العامة في شرطة محافظة تعز إنها تابعت تداعيات تنفيذ حملة أمنية لأمر قضائي بهدم بناء في شارع الأربعين.

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وأكدت في بلاغ - تلقى "الخليج 365" نسخة منه أن الحملة نزلت إلى الموقع المشار إليه تنفيذا لأمر قضائي في قضية منظورة لدى القضاء، ونفذت الأمر بحضور المدعي والمدعى عليه، بناءً على مذكرة من رئيس محكمة غرب تعز موقعة من أمين سر المحكمة ورئيس المحكمة موجهة لمدير عام الشرطة، بطلب تكليف من يراه لتنفيذ أمر الإزالة، كونها سلطة تنفيذية لأوامر القضاء.

 

ونوهت إدارة عام شرطة محافظة تعز أن الإجراءات التي اتخذتها في إزالتها للمنزل، تنفيذا لواجباتها القانونية بتطبيق أوامر القضاء وفق القوانين واللوائح المنظمة لعمل الشرطة.

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