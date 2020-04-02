القوات الجنوبية تقصف ثكنات المليشيات بالفاخر والهدوء يسود بباقي جبهات الضالع

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 2 أبريل 2020 الضالع - الخليج 365 شنت وحدات القوات الجنوبية المشتركة، قصفا عنيفا بمختلف العيارات النارية استهدفت من خلاله ثكنات المليشيات الحوثية بالأطراف الغربية و الشمالية لمدينة الفاخر.

Advertisements وبحسب مصدر ميداني في القوات الجنوبية المشتركة، فإن الأخيرة قصفت ثكنات المليشيات بأطراف الفاخر بعد رصد تحركات مريبة لعناصر المليشيات في محيط منطقة المواجهات هناك. وطبقا للمصدر، فإن وحدات القوات الجنوبية المشتركة تسيطر على الموقف العسكري هناك بجبهة الفاخر الإستراتيجية شمال غربي محافظة الضالع. إلى ذلك تخيم حالة من الهدوء المشوب بالحذر تفاصيل الموقف العسكري في جبهات الضالع المتناثرة على الحدود الشمالية و الغربية للمحافظة خلال ال24 ساعة الماضية.

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