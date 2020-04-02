شكرا لمتابعة خبر عن شركة النفط تعلن عن أكبر تخفيض في أسعار الوقود تماشيا مع هبوط النفط عالميا (السعر الجديد اليوم الخميس) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - السعودية تعلن حظر كليا للتجوال على مدار 24 ساعة وتصدر 4 قرارات ابنة المخرج "بسام الملا" و نجمة "باب الحارة" تكشف عن ساقيها بصورة فاضحة .. (شاهد) الجميع يكرهون فيروس كورونا ويتوسلون الى الله إنهاء هذا الكابوس..الا الفنانة نانسي عجرم فانها تعشق هذا الفيروس وتتمنى بقائه والسبب صادم ولا يخطر على البال في غاية الخطوره : أمريكا تلوح بقرار عسكري صادم ضد السعودية..ومصدر تكشف التفاصيل

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