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عدن - ياسمين التهامي - شاهد لأول مرة منذ قيام ثورة 26 سبتمبر.. ظهور جديد لـ ” أئمة آل حميد الدين” بصنعاء !

جديد اب برس Advertisements "تفاصيل هامة" القوات السعودية تغادر «مأرب» .. والحوثيون يفتحون طريقاً جديداً نحو المدينة (مستجدات)! عاجل" أسر قيادي حوثي كبير في صرواح وعند نقله إلى مدينة مأرب انقلبت الموازين ! فادت مصادر محلیة بالعاصمة صنعاء، الیوم الخمیس، بأن "

أئمة آل حمید الدین" ظھروا مجددا لأول مرة منذ قیام ثورة 26

سبتمبر المجیدة 1962.

وقالت المصادر لـ " المشھد الیمني " أن صور الامام أحمد

حمید الدین وآخرین ظھرت وتباع في أسواق وشوارع العاصمة

صنعاء، على مرأى الجمیع.

وأشارت المصادر الى أن ملیشیا الحوثي قامت بنشرھا عبر الباعة أصحاب البسطات؛ الأمر الذي أثار استغراب المواطنین

من ظھور صور الإمام.

و وفقا للمصادر، اعتبر المواطنین ظھور تلك الصور ھو

اكتمال للمشھد الذي یعیشونھ الیوم في ظل ممارسات الملیشیا

الكھنوتیة لنفس السلوك.

جدیر بالذكر أن ثورة السادس والعشرین من سبتمبر الخالدة،عام 1962 ،نجحت في القضاء على الحكم الامامي الذي وضع

الیمن في عزلة خلفت ثلاثي مخیف ھو الجھل والفقر والمرض.

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