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عدن - ياسمين التهامي - مسلحون يختطفون جنديين في اللواء الثالث حرس رئاسي بالمحفد !

في ظل الإنفلات الأمني والتوتر العسكري القائم بين الشرعية والإنتقالي ، اختطف مسلحون جنديين من اللواء الثالث حرس رئاسي في محافظة أبين. وقالت مصادر أمنية أن مجاميع مسلحة قامت باختطاف جنديين من قوات الأمن في مديرية المحفد واقتادوهم إلى جهة مجهولة. جديد اب برس Advertisements "تفاصيل هامة" القوات السعودية تغادر «مأرب» .. والحوثيون يفتحون طريقاً جديداً نحو المدينة (مستجدات)! عاجل" أسر قيادي حوثي كبير في صرواح وعند نقله إلى مدينة مأرب انقلبت الموازين ! وأوضحت المصادر أن المسلحين اشترطوا للإفراج عن الجنديين مبالغ مالية كبيرة مشيرة إلى أن وساطات قبلية توسطت بتسليم المجندين إلى الأمن واللواء الثالث حرس رئاسي. وتشهد محافظة أبين توتر عسكري بين الشرعية والإنتقالي استعدادا لمعركة عدن في ظل فشل اتفاق الرياض.

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