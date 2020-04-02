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صنعاء - ياسمين الخيامي - اشهر شركة اوربية تزف بشرى سارة للعالم وتعلن انتاج لقاح يقضي على فيروس كورونا والحصول عليه مجانا..لكنها تصعق هذه الدولة وترفض ان تمنحها اللقاح ( صورة )

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