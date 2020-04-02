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صنعاء - ياسمين الخيامي - أفعى ‘‘أناكوندا’’ العملاقة تسبح تحت الماء برفقة رجل .. وحينما اقترب منها كانت المفاجأة المرعبة.. شاهد(فيديو لأصحاب القلوب القوية)

واجه الغواص بارتولوميو بوفي، والذي كان في رحلة تحت الماء على طول نهر فورموزا في البرازيل، أفعى أناكوندا بطول 7 أمتار.

وصور الناشط الأفعى والتي تزن 90 كغ، أثناء اهتمامها بتواجده بالقرب منه وفي يده كاميرا لتوثيق ما يحدث تحت الماء.وقال الناشط "درجة حرارة الماء في النهر تتراوح بين 22 و 24 درجة على مدار السنة، وعندما يصبح الهواء، في فصل الشتاء، أبرد من الماء ، تقضي الأناكوندا وقتًا أطول تحت الماء".

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أفعى ‘‘أناكوندا’’ العملاقة تسبح تحت الماء برفقة رجل .. وحينما اقترب منها كانت المفاجأة المرعبة.. شاهد(فيديو لأصحاب القلوب القوية)

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وأضاف: "... وكما يمكن رؤيته من خلال الفيديو، كانت الأناكوندا تسبح بهدوء وهي غير مبالية تماما بتواجدي بجانبها، ولكنها أبدت اهتماما أكثر بالكاميرا التي كنت أحملها".