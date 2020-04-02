الحوثية تقصف منازل المواطنين في الجبلية جنوب الحديدة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 2 أبريل 2020 الحديدة - الخليج 365 استهدفت مليشيات الحوثي المدعومة إيرانيَّاً، في أوقات متفرقة منازل المواطنين في منطقة الجبلية التابعة لمديرية التحيتا جنوب الحديدة.

Advertisements وقالت مصادر محلية في الجبلية أن المليشيات استهدفت المنازل بقذائف B10 وعيار المعدل والدشكا وعيار 14.5. وأضافت المصادر أن المليشيات فتحت نيران أسلحتها المتوسطة على القرى السكنية ومزارع المواطنين في المنطقة مخلفة حالة من الخوف والهلع لدى المزارعين والسكان. وتواصل مليشيات الحوثي اختراق الهدنة وتسجل مئات الجرائم والانتهاكات في ظل الصمت الدولي والمواقف السلبية للبعثة الأممية بالحديدة.

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